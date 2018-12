Wegen des angekündigten US-Truppenabzugs aus Afghanistan und Syrien haben deutsche Parteienvertreter die dortigen Bundeswehr-Einsätze in Frage gestellt.

Der SPD-Verteidigungspolitiker Felgentreu sagte im Deutschlandfunk, wenn die Amerikaner ihre Truppen in Afghanistan stark reduzierten, habe das Auswirkungen auf die Sicherheitslage dort. Es müsse deshalb geklärt werden, ob die Bundeswehr unter diesen Bedingungen ihren Einsatz noch vernünftig ausführen könne. Man dürfe die Soldaten nicht in einer gefährlichen Situation zurücklassen.



Ein Sprecher von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hatte dagegen gesagt, die afghanischen Sicherheitskräfte benötigten weiterhin Unterstützung. Auch die Nato bekräftigte ihr Engagement in Afghanistan. Das Land dürfe nie wieder ein sicherer Rückzugsort für Terroristen werden. Die afghanische Führung reagierte gelassen auf den angekündigten Teilabzug der US-amerikanischen Truppen. Präsident Ghani erklärte, dies werde keine Auswirkung auf die Sicherheit im Land haben.



Der Grünen-Abgeordnete Nouripour äußerte sich zum Einsatz der Bundeswehr in Syrien und stellte die Aufklärungsflüge dort in Frage. Schließlich seien die von Bundeswehr-Tornados aus gemachten Luftbilder in erster Linie für die US-Armee bestimmt, sagte er der "Saarbrücker Zeitung".



Die US-Regierung hatte am Mittwoch den vollständigen Abzug der amerikanischen Soldaten aus Syrien angekündigt, der bereits begonnen hat. Laut Presseberichten soll zudem die Hälfte der 14.000 US-Soldaten in Afghanistan abgezogen werden.