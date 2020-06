Nach dem angekündigten Abzug tausender US-Soldaten aus Deutschland will Verteidigungsminister Esper einen Plan für das weitere Vorgehen präsentieren.

Wie ein Pentagon-Sprecher in Washington mitteilte, trifft sich Esper am Montag mit Präsident Trump, um ihm Alternativen zu den militärischen US-Stellungen in der Bundesrepublik vorzustellen. Trump hatte angekündigt, die Zahl der dauerhaft in Deutschland stationierten Soldaten auf 25.000 zu senken. Das würde einen Abzug von rund 9.500 Armeeangehörigen bedeuten. Einige von ihnen sollen demnach in die Vereinigten Staaten zurückkehren, andere in osteuropäische Länder wie etwa Polen verlegt werden.