Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Wadephul hat den geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland kritisiert.

Die Maßnahme und die Begründung seien falsch und schwächten die Nato, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur DPA. Er wies insbesondere die Begründung der US-Regierung zurück, wonach Deutschland nicht genug in die Verteidigung investiere. Jede Reduktion militärischer Präsenz verschärfe die Probleme, statt sie zu lösen, betonte Wadephul. So gehe man nicht mit Partnern um.



US-Präsident Trump bestätigte Berichte, etwa 9.500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Zur Begründung sagte er, die Bundesregierung weigere sich, die Verteidigungsausgaben so zu erhöhen, dass das selbstgesteckte Nato-Ziel erreicht werde. Derzeit sind rund 34.500 US-Soldaten in Deutschland stationiert.