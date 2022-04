Die US-amerikanische Universität Harvard hat einer Studie zufolge von Sklaverei profitiert. und (imago stock&people)

Zur Wiedergutmachung soll ein Fonds in Höhe von 100 Millionen Dollar eingerichtet werden. Das Geld ist unter anderem dafür gedacht, Rassismus-Forschung zu fördern, engere Beziehungen zu historisch schwarzen Hochschulen aufzubauen und um Studierende zu unterstützen, die Nachkommen von Sklaven und Sklavinnen sind.

Universitäts-Präsident Lawrence Bacow schrieb in einem Brief an Studierende und Mitarbeitende, Harvard habe von Praktiken profitiert, die zutiefst unmoralisch gewesen seien. Bacow hatte einen mehr als 130-seitigen Bericht vorgelegt, der die Verwicklungen von Harvard mit der Sklaverei untersucht. Demnach versklavten Harvard-Mitarbeiter, darunter vier Uni-Präsidenten, mehr als 70 Afroamerikaner und Ureinwohner, bis die Sklaverei 1783 in dem Bundesstaat verboten wurde. Der Bericht stellte auch fest, dass die Universität "von umfangreichen finanziellen Verbindungen zur Sklaverei profitierte", einschließlich Spenden von Sklavenhändlern. Bis ins 19. Jahrhundert förderten Harvard-Präsidenten und prominente Professoren außerdem rassistische Forschung wie Eugenik.

