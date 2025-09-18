Trump-Besuch

Blackstone-Büros in Midtown Manhattan (picture alliance/Sipa USA/Erik McGregor)

Es geht demnach um umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren. Zuvor hatten Microsoft, Nvidia, Google und andere Technologie-Konzerne aus den USA mitgeteilt, dass sie Milliardensummen für den Ausbau vor allem der britischen Infrastruktur für Künstliche Intelligenz ausgeben wollten. Allein Microsoft nannte umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro über einen Zeitraum von vier Jahren. Die britische Regierung sprach vorab von einem "Technologie-Wohlstands-Pakt". Hintergrund ist der Staatsbesuch von Präsident Trump in Großbritannien. Wie die Welthandelsorganisation gestern mitteilte, rechnet sie damit, dass KI den Welthandel bis 2040 zusätzlich um 37 Prozent wachsen lassen könnte. Schon heute trügen KI-Programme zu Effizienzsteigerungen bei, teilte die WTO mit.

