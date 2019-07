Nach der Verurteilung des mexikanischen Drogenbosses Guzmán in den USA hat dessen Heimatland Anspruch auf sein Vermögen angemeldet.

Das Geld gehöre Mexiko, sagte Präsident Lopez Obrador. Dass die USA das Vermögen für sich reklamierten, werde man ohne rechtliche Klärung nicht hinnehmen. Lopez Obrador kritisierte die lebenslange Freiheitsstrafe für Guzmán als unmenschlich. Der 62-Jährige wird in den USA in Einzelhaft gehalten.



Guzmán, genannt El Chapo, war lange Jahre Chef des Sinaloa-Kartells. Nach Schätzung der Staatsanwaltschaft in New York hat er mit Drogengeschäften 12,6 Milliarden Dollar verdient. Er wurde deshalb zur Zahlung dieser Summe an die USA verurteilt.