Der Verband US Soccer hat sich mit den Gewerkschaften der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die bis 2028 geltende Vereinbarung stellt demnach auch sicher, dass Prämienzahlungen bei Großturnieren wie Weltmeisterschaften künftig einheitlich sind. Der Verband kündigte zudem an, einen Teil seiner Einnahmen aus Übertragungen, Ticketverkäufen und Sponsoring zu gleichen Teilen an beide Teams auszuschütten.