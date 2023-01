Der amerikanische Verteidigungsminister Austin und Bundesverteidigungsminister Pistorius (Michael Kappeler/dpa)

Die deutsche Hilfe sei für die Verteidiger der Ukraine "unschätzbar", sagte Austin bei einem Treffen mit dem neuen deutschen Verteidigungsminister Pistorius in Berlin. Austin verwies darauf, dass sich morgen die Verteidigungsminister der NATO-Staaten im rheinland-pfälzischen Ramstein mit weiteren Unterstützerländern treffen werden. Dabei wolle man die gemeinsame Verpflichtung erneuern, die Selbstverteidigung langfristig zu unterstützen.

Pistorius kündigte eine enge Abstimmung mit den USA in der Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine an. Angesichts des russischen Angriffskriegs stünden beide NATO-Länder wie so oft in der Geschichte Schulter an Schulter im Vorgehen, sagte Pistorius. Dies zeige sich bei den bisher der Ukraine zugesagten Waffensystemen wie Schützenpanzern oder Patriot-Luftabwehrsystemen. Pistorius äußerte sich nicht zur derzeit von vielen Seiten geforderten Lieferung von Leopard-Kampfpanzern.

