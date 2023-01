Treffen in Ramstein

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin vor dem Ramstein-Treffen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunk treffen sich heute Verteidigungsminister aus rund 50 Ländern. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Austin sagte, jetzt sei ein entscheidender Moment für die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte in einer Videobotschaft an die Teilnehmer in Ramstein. Er forderte die Staaten zu weiteren Waffenlieferungen einschließlich Kampfpanzern auf. Jetzt müsse schnell gehandelt werden.

Bei dem Treffen geht es vor allem um die Frage, ob auch Kampfpanzer wie der deutsche Leopard 2 zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesregierung hat klargestellt, dass es nur eine gemeinsame Entscheidung geben kann. Polen hat bereits angekündigt, die dort vorhandenen Leopard-Panzer notfalls auch ohne Zustimmung aus Deutschland an die Ukraine zu liefern.

Bereits vor Beginn des Treffens hatten die USA und Finnland Zusagen für die Lieferung weiterer Waffen gemacht.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.