US-Verteidigungsminister Austin wird vorgeworfen, einen Krankenhausaufenthalt nicht rechtzeitig gemeldet zu haben. (AP / Manuel Balce Ceneta)

Der 70-Jährige war am Neujahrstag in eine Klinik in Washington eingeliefert worden. Zwischenzeitlich soll er sich auf einer Intensivstation befunden haben. Die oppositionellen Republikaner werfen Austin einen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften vor, da der Kongress nicht über den Krankenhausaufenthalt informiert worden sei. Offen ist auch, inwieweit Austin seine Pflichten an seine Stellvertreterin Hicks delegiert hat oder trotz des Krankenhausaufenthalts an wichtigen Entscheidungen beteiligt war. Das Pentagon prüft nach eigenen Angaben mögliche Rechtsverstöße.

Eine Regierungssprecherin sagte in Washington, Präsident Biden habe weiterhin vollstes Vertrauen in den Verteidigungsminister. Austin befindet sich weiter in der Klinik, nimmt aber alle Pflichten wahr.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.