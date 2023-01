Seoul: Zuschauer verfolgen im Fernsehen den Start einer nordkoreanischen Rakete. (Ahn Young-Joon / AP / dpa / Ahn Young-Joon)

Dort wird er heute mit seinem Amtskollegen Lee über Möglichkeiten der nuklearen Abschreckung gegen Nordkorea beraten. Nordkorea hatte im vergangenen Jahr eine bis dahin unerwartet hohe Zahl an Raketen unterschiedlicher Typen getestet, die teils über Japan hinweg geflogen waren und mittlerweile in der Lage sein könnten, auch die USA zu erreichen. Südkorea und die USA befürchten zudem, dass Nordkorea in der nahen Zukunft erstmals seit 2017 wieder Kernwaffen testen könnte. In Südkorea mehren sich daher Forderungen, die für die Aufstellung taktischer Nuklearwaffen aus den USA oder den Aufbau eines eigenen Nuklearprogramms werben. Offizielle südkoreanische Stimmen haben diese Ansinnen aber bisher zurückgewiesen.

