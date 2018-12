Der Streit in der US-Politik um den angekündigten Rückzug der Armee aus Syrien nimmt an Schärfe zu: Jetzt hat Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt angekündigt. Und obwohl er Syrien in einer Erklärung mit keiner Silbe erwähnt, lässt er keine Zweifel daran, dass er die Entscheidung von Präsident Trump für grundfalsch hält.

In einem Schreiben von Mattis an Trump heißt es, er werde aus eigenen Stücken für einen Nachfolger Platz machen, der mehr mit dem Präsidenten übereinstimme. Der 68-Jährige fügte hinzu, es sei seine feste Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten starke Allianzen benötigten und ihren Verbündeten Respekt erweisen sollten. Trump würdigte per Twitter Mattis Verdienste als Minister, dankte ihm und kündigte die baldige Bekanntgabe seines Nachfolgers an.

Gegen den Rat von Mattis und Bolton

Nach amerikanischen Medienberichten hatte der Präsident den Rückzug der 2.000 amerikanischen Soldaten aus Syrien gegen den ausdrücklichen Rat von Mattis und dem US-Sicherheitsberater Bolton beschlossen. Zahlreiche Politiker von Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten kritisierten den Abzug. Die USA beenden damit auch ihre Unterstützung für die Kurden in Syrien, mit denen sie dort jahrelang verbündet waren.