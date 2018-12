US-Verteidigungsminister Mattis verlässt die Regierung. Er war mit Trumps gestern bekanntgegebenem Abzug aus Syrien nicht einverstanden.

Mattis werde Ende Februar aus dem Amt scheiden, teilte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem Schreiben Mattis', in dem er erklärt, er trete zurück, um für einen Verteidigungsminister Platz zu machen, der mehr mit Trump übereinstimme. Der 68-Jährige fügte laut Reuters hinzu, es sei seine feste Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten starke Allianzen benötigen und ihren Verbündeten Respekt erweisen sollten.



Mattis' Rückzug erfolgt einen Tag, nachdem Trump erklärt hatte, den Militäreinsatz in Syrien zu beenden und die 2.000 amerikanischen Soldaten abzuziehen. Der Verteidigungsminister war gegen diese Entscheidung, die international, aber auch in seiner eigenen Partei kritisiert wurde. Die USA beenden damit auch ihre Unterstützung für die Kurden in Syrien, mit denen sie dort jahrelang verbündet waren.