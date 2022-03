US-Außenminister Lloyd J. Austin im National Defense Forum in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien. (imago images/ZUMA Wire)

Es habe eine "Reihe von Fehltritten" gegeben, sagte Austin während seiner Reise nach Bulgarien in einem Interview des US-Senders CNN. Die russischen Soldaten seien in der Ukraine nicht so schnell vorangekommen, wie sie sich das vorgestellt hätten. Er gehe außerdem davon aus, dass die Russen taktische Informationen nicht gut einsetzen würden und die Zusammenarbeit der Luft- und Bodenstreitkräfte nicht gut sei. Austin hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Bulgarien auf.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.