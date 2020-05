Auf Wunsch des US-Kongresses hat das Verteidigungsministerium die neusten Zahlen zu den zivilen Opfern bei Militäreinsätzen vorgelegt.

Daraus geht hervor, dass im letzten Jahr etwa 130 Zivilisten getötet und rund 90 verletzt wurden. Die meisten zivilen Opfer gab es demnach in Afghanistan mit etwa 108 Toten, weitere Zivilisten starben im Irak, in Syrien, und Somalia. Die Schätzungen setzen sich aus Opferzahlen zusammen, die lokale Behörden, Medien, internationale Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen melden und die das Pentagon als glaubwürdig einstuft.



Nichtregierungsorganisationen veröffentlichen hingegen regelmäßig deutlich höhere Todeszahlen. Die Organisation "Airwars", die zivile Opfer durch Luftangriffe zählt, schätzt, dass allein in Syrien zwischen 400 und 1.000 Zivilisten getötet wurden. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bemängelt, das Pentagon gebe zu geringe Opferzahlen an. Die Untersuchungen seien - so wörtlich - beklagenswert unzureichend.