Die USA haben nach eigenen Angaben mit den afghanischen Taliban vereinbart, die Gewalt zu verringern.

US-Verteidigungsminister Esper sagte nach einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel, die Reduktion der Feindseligkeiten solle sieben Tage andauern. Washington hatte einen Rückgang der Gewalt zuletzt als Voraussetzung für ein Abkommen genannt. Dazu erklärte Esper, die Grundlage für eine politische Lösung liege auf dem Tisch. Der Frieden verdiene eine Chance. Vertreter der USA und der Taliban-Miliz verhandeln in Katar miteinander.



Ein weiteres Thema auf dem Nato-Treffen war die Fortsetzung des Einsatzes zur Ausbildung von Soldaten im Irak. Generalsekretär Stoltenberg betonte, die Regierung in Bagdad habe mitgeteilt, dass sie den Einsatz wünsche. Die Mission soll nun verlängert und ausgeweitet werden.