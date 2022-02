US-Vizepräsidentin Kamala Harris spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. (Tobias Hase/dpa)

Harris betonte, in der Ukraine sei die Grundlage der europäischen Sicherheit unmittelbar bedroht. Sollte Russland in das Nachbarland einmarschieren, werde dies "nie dagewesene" Wirtschaftssanktionen nach sich ziehen. Auch Bundeskanzler Scholz warnte vor einem Krieg in Europa. Der Aufmarsch russischer Soldaten sei durch nichts gerechtfertigt, unterstrich der SPD-Politiker. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warf Russland vor, mit dem Konflikt in der Region die Regeln der internationalen Ordnung umschreiben zu wollen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg rief den Kreml erneut zum Dialog auf. Er sagte, Russland wolle weniger Nato an seinen Grenzen, werde so aber mehr Nato bekommen.

Erstmals seit mehr als 30 Jahren nimmt kein offizieller Vertreter Russlands an der Sicherheitskonferenz teil. Frankreichs Staatschef Macron will abermals in dem Konflikt vermitteln. Kreml-Sprecher Peskow bestätigte ein für heute geplantes Telefonat Macrons mit Staatschef Putin. Gestern hatte US-Präsident Biden erneut vor einer russischen Invasion gewarnt. Er sei davon überzeugt, dass der russische Präsident Putin die Entscheidung getroffen habe, sagte Biden.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.