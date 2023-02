US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr (Tobias Hase/dpa)

Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Mit ihrer Teilnahme an dem Treffen in der kommenden Woche wolle sie die transatlantische Einheit und Entschlossenheit in der Unterstützung der Ukraine angesichts der brutalen russischen Invasion zeigen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. Februar statt. Insgesamt werden in der bayerischen Landeshauptstadt rund 40 Staats- und Regierungschefs, mehr als 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen erwartet. Dazu zählen der französische Präsident Macron, der polnische Präsident Duda, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Russische Offizielle sind nicht eingeladen.

