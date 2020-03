In den USA finden heute in sechs Bundesstaaten die Vorwahlen der Demokratischen Partei statt.

Abstimmungen gibt es in Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Die meisten Delegiertenstimmen werden in Michigan und Washington vergeben. Die ersten Wahllokale öffnen am Mittag unserer Zeit.



Bei den Vorwahlen kommt es zu einem Zweikampf zwischen dem früheren Vizepräsidenten Biden und Senator Sanders um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Der Sieger der Vorwahlen fordert im November US-Präsident Trump heraus, der bei den Republikanern parteiintern keine ernstzunehmende Konkurrenz hat.