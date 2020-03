Der frühere US-Vizepräsident Biden hat bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei zur Präsidentschaftswahl am sogenannten "Super Tuesday" die meisten Delegiertenstimmen gewonnen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP kommt Biden auf mindestens 610 und kann von seinem Rivalen Sanders nicht mehr eingeholt werden. Der Senator aus Vermont erhielt mindestens 513 Delegiertenstimmen. 102 müssen noch zugeordnet werden. Von diesen werden wiederum viele ebenfalls an Biden gehen - unabhängig davon, wieviele der inzwischen aus dem Rennen ausgeschiedene ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, erhalten würde.



Die Vorwahlen vom vergangenen Dienstag in 14 Bundesstaaten gelten als Vorentscheidung darüber, wer bei den Demokraten bei der Wahl im November gegen Präsident Trump antritt.