Der frühere US-Vizepräsident Biden hat die Vorwahlen der Demokraten in Michigan, Mississippi und Missouri Prognosen zufolge gewonnen. Mehrere US-Fernsehsender berichten, dass sich Biden in Mississippi deutlich und in Missouri und Michigan eher knapp gegen Senator Sanders durchsetzen konnte.

Ingesamt wurde gestern in sechs Bundesstaaten abgestimmt, wer im November als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten soll. Dabei wurden in Michigan die meisten Delegiertenstimmen vergeben.

Rückschlag für Sanders in Michigan

Sein Sieg in Michigan bringt Biden einen besonderen Schub - und bedeutet für Sanders einen herben Rückschlag. Der linksgerichtete Politiker hatte seinen Wahlkampf in den vergangenen Tagen sehr auf Michigan fokussiert. Dort hatte er bei den Vorwahlen 2016 gegen Hillary Clinton gewonnen. Michigan sei für das Rennen "sehr, sehr bedeutend", hatte Sanders noch am Wochenende eingeräumt, zugleich aber betont, er werde im Fall einer Niederlage in Michigan auf keinen Fall aufgeben.



Aus Idaho, North Dakota und Washington liegen noch keine Zwischenergebnisse vor.



Bei den Republikanern setze sich Amtsinhaber Trump in den drei bisher beendeten Vorwahlen durch. Da es keine ernstzunehmenden Konkurrenten gibt, gilt es ohnehin als sicher, dass Trump erneut Präsidentschaftskandidat seiner Partei wird.