Bei den Vorwahlen der Demokraten in den USA hat sich der frühere Vizepräsident Biden in weiteren Bundesstaaten gegen seinen Konkurrenten, Senator Sanders, durchgesetzt. Biden gewann Prognosen mehrerer Fernsehsender zufolge die Vorwahlen in Michigan, Mississippi, Missouri und Idaho.

Dabei wurden in Michigan die meisten Delegiertenstimmen vergeben. Nach dem Erfolg rief Biden seinen Rivalen zur Zusammenarbeit auf. Man habe das gemeinsame Ziel, Präsident Trump im Herbst zu besiegen.



Insgesamt wurde in sechs Bundesstaaten darüber abgestimmt, wer im November als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten soll. In North Dakota liegt Sanders nach bisherigen Angaben vorn. In Washington deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an.



Bei den Vorwahlen der Republikaner setzte sich Amtsinhaber Trump in allen Staaten durch.