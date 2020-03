Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere Vizepräsident Biden offenbar einen weiteren Erfolg verbucht. Wie am Abend mitgeteilt wurde, siegte der 77-Jährige laut Prognosen auch in Maine und gewann damit in zehn von 14 Bundesstaaten, die am sogenannten "Super-Tuesday" Vorwahlen durchführten.

Biden ließ damit seinen ein Jahr älteren Mitbewerber Sanders hinter sich. Dieser gewann aber den Prognosen zufolge in Kalifornien, das besonders viele Wahlmänner zum Nominierungsparteitag entsendet. Für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten werden rund 2.000 Delegiertenstimmen benötigt. Biden hat inzwischen etwa ein Viertel davon sicher.



Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg stieg heute aus dem innerparteilichen Wettbewerb aus. Er werde nun Biden unterstützen, teilte Bloombergs Wahlkampfstab mit.