Bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei im US-Bundesstaat Nevada deutet sich ein Sieg des linksgerichteten Kandidaten Sanders an.

Nach Auszählungen von zehn Prozent der Wahlbezirke kommt Senator Sanders auf etwa 40 Prozent der Stimmen. Auf den Plätzen folgen Ex-Vizepräsident Biden, der frühere Bürgermeister von South Bend, Buttigieg, und Senatorin Warren. Die Fernsehsender Fox News, CNN und NBC News erklärten Sanders unter Berufung auf Prognosen bereits zum eindeutigen Sieger. Sanders hatte sich schon in New Hampshire durchgesetzt; in Iowa gewann Buttigieg.



In einer Woche steht die nächste Vorwahl in South Carolina an. Am 3. März folgt der sogenannte "Super Tuesday", an dem Vorwahlen in 14 Bundesstaaten zugleich stattfinden. Der Prozess zur Findung des Herausforderers oder der Herausforderin von US-Präsident Trump zieht sich bis Juni hin.