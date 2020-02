Die Vorwahl der Demokratischen Partei im US-Bundesstaat Nevada hat Medienberichten zufolge der linksgerichtete Kandidat Sanders gewonnen.

Nach Auszählung von 50 Prozent der Wahlbezirke liegt der Senator aus Vermont deutlich vor den als gemäßigt geltenden Kandidaten Biden und Buttigieg. Der 78-jährige Sanders hatte sich schon bei der Vorwahl in New Hampshire durchgesetzt; in Iowa lag er praktisch gleichauf mit dem Sieger Buttigieg.



Am kommenden Samstag steht die nächste Vorwahl der Demokraten in South Carolina an. Am 3. März folgt der sogenannte "Super Tuesday". Dann finden Vorwahlen in 14 Bundesstaaten zugleich statt, darunter die einwohnerstarken Staaten Kalifornien und Texas. Der Herausforderer des republikanischen Präsidenten Trump soll dann offiziell im Juli bei einem Parteitag in Milwaukee nominiert werden.