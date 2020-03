In den USA rückt eine Entscheidung über die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei offenbar näher.

Der 78-jährige Senator Sanders will nach mehreren Niederlagen in den Vorwahlen seine Bewerbung überdenken. Das sagte sein Wahlkampfleiter. Sanders werde dazu Gespräche mit seinen Anhängern führen. Wann ein Ergebnis mitgeteilt werden soll, blieb offen.



Sanders hatte gestern in drei Bundesstaaten erneut deutlich schwächer abgeschnitten als sein parteiinterner Rivale Biden. Der frühere Stellvertreter von Präsident Obama ist nun im Rennen um die Kandidatur der Demokraten kaum noch einzuholen. In den USA wird im November ein neuer Präsident gewählt. Für die Republikaner kandidiert Amtsinhaber Trump.