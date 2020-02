Bei den Vorwahlen der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa liegt der Kandidat Buttigieg in Führung.

Das geht aus ersten Teilergebnissen hervor, die in der Nacht veröffentlicht wurden. Demnach erhielt Buttigieg nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke die meisten Delegiertenstimmen, gefolgt von Senator Sanders, der Bewerberin Warren und auf Platz vier der frühere Vizepräsident Biden, wie die Demokratische Partei in Des Moines mitteilte.



Pannen bei der Auszählung hatten die Bekanntgabe von Ergebnissen verzögert. Demokraten und Republikaner hatten in dem Bundesstaat auf hunderten Parteiversammlungen darüber abgestimmt, wer bei der Präsidentschaftswahl antreten sollte. Trump selbst setzte sich bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa klar durch.