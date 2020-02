Die Vorwahlen der US-Demokraten in South Carolina zur Bestimmung eines Präsidentschaftskandidaten hat Prognosen zufolge der frühere Vize-Präsident Biden gewonnen. Das berichten mehrere Fernsehsender übereinstimmend kurz nach Schließung der Wahllokale.

Biden hatte bei den ersten drei Vorwahlen schwach abgeschnitten. Auf dem zweiten Platz liegt demnach Senator Sanders, der bisher zwei Vorwahlen gewonnen hat.



Am Dienstag ist der sogenannte "Super Tuesday", bei dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird, darunter in Kalifornien und Texas. Dann tritt erstmals auch der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg an.



Der Sieger der Vorwahlen der Demokraten tritt bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Trump von den Republikanern an. Trump selbst hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner haben daher ihre Vorwahlen in South Carolina und in mehreren anderen Bundesstaaten gestrichen.