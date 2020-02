Nach dem Chaos bei den Präsidentschafts-Vorwahlen der Demokraten im US-Bundesstaat Iowa hat der Parteivorsitzende Perez eine Überprüfung der Ergebnisse verlangt.

Genug sei genug, erklärte Perez auf Twitter. Angesichts der Probleme bei der Übertragung der Ergebnisse und um das öffentliche Vertrauen wieder herzustellen, fordere er die Demokratische Partei in Iowa dazu auf, unverzüglich mit einer Überprüfung zu beginnen. Dabei gehe es um Unterlagen von jeder einzelnen Parteiversammlung in Iowa, um die Genauigkeit der Angaben sicherzustellen, meinte Perez.



Technische Probleme haben dazu geführt, dass die Ergebnisse der Abstimmungen vom Montag an mehr als 1.600 Orten noch immer nicht vollständig vorliegen. Die veröffentlichten Zahlen aus 97 Prozent aller Wahlbezirke sehen den früheren Bürgermeister Buttigieg knapp vor dem linken Senator Sanders.