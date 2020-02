Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten im US-Bundesstaat New Hampshire hat der ehemalige New Yorker Bürgermeister Bloomberg einen symbolischen Überraschungserfolg errungen.

Im Ort Dixville Notch, wo die Abstimmungen in New Hampshire traditionell beginnen, bekam der Milliardär drei von fünf abgegebenen Stimmen, obwohl er sich gar nicht zur Wahl gestellt hatte. Allerdings können Wählerinnen und Wähler selbst einen Kandidaten auf den Wahlzettel schreiben. In den Umfragen für den gesamten Bundesstaat liegen - wie schon in Iowa - der linksgerichtete Senator Sanders und der gemäßigte Kandidat Buttigieg vorne. Die Ergebnisse werden im Laufe der Nacht erwartet.



Bloomberg will erst am 3. März, dem sogenannten "Super-Dienstag", offiziell in den Wettbewerb einsteigen. Dann finden in 14 Bundesstaaten Vorwahlen statt. Auf Seiten der Republikaner steht Präsident Trump als Kandidat so gut wie fest.