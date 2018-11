US-Präsident Trump übertreibt nach Ansicht von Experten die Bedeutung der Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien.

Trump hatte gesagt, dass davon etwa eine halbe Million Jobs in den USA abhingen. Ein Bericht des Thinktanks "Center For International Policy" in Washington kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass an den Waffengeschäften mit Saudi-Arabien nur 20.000 bis 40.000 Arbeitsplätze hängen.



Auch das Volumen der Rüstungsgeschäfte sei übertrieben. Der US-Präsident hatte allein die letzte Vereinbarung auf 110 Milliarden Dollar beziffert. Der Thinktank schreibt, es seien nur Geschäfte im Wert von rund 15 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien unterschrieben worden.



Trump hatte am Dienstag erklärt, Saudi-Arabien bleibe auch nach der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi ein wichtiger Partner - obwohl die CIA davon ausgeht, dass das saudische Königshaus direkt mit dem Mord zu tun hat. Begründet hatte Trump dies mit der strategischen Bedeutung des Landes im Nahen Osten und mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Handelsbeziehungen.



Sollten sich die USA zurückziehen, werde sich Saudi-Arabien Russland oder China als Handelspartner suchen, so Trump. In dem Bericht heißt es allerdings, dass Saudi-Arabien viel stärker von den USA abhängig sei als umgekehrt. Eine frühere Studie des Thinktanks hatte bereits den großen Einfluss Saudi-Arabiens auf die US-amerikanische Politik untersucht.