Das zweite TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump abgesagt, weil es nach seiner Corona-Infektion "nur" virtuell stattfinden sollte

Stattdessen hielten beide Präsidentschaftskandidaten eigene TV-Fragestunden vor Wählern ab

In den USA läuft der Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl am 3. November auf vollen Touren. Amtsinhaber Trump ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion bereits wieder vor Anhängern aufgetreten. Nach wie vor demonstriert er Gelassenheit gegenüber dem Virus. Ganz anders auf den Wahlkampftouren seines Herausforderers Joe Biden: Die Demokraten wollen sich bewusst absetzen vom Krisenmanagement Trumps und halten sich an die Hygieneregeln. Wegen Unstimmigkeiten über die Corona-Regeln wurde das zweite TV-Duell abgesagt. Stattdessen haben Trump und Biden parallel an sogenannten Townhall-Meetings teilgenommen.

Umfragen zur US-Wahl

"Kein infiziöses Virus mehr"

Die NBC teilte mit, von Clifford Lane, klinischer Direktor an den National Institutes of Health, eine Erklärung zu Trumps Gesundheit erhalten zu haben. Laut des Berichts kamen Lane und der führende Spezialist für Infektionskrankheiten der US-Regierung, Anthony Fauci, "mit einem hohen Maß an Vertrauen" zu dem Schluss, dass Trump kein "infektiöses Virus" mehr verbreite. Fauci bestätigte die Aussage in einem Interview mit CBS am Mittwoch (14.10.2020) unter Berufung auf Tests, die Trump kürzlich durchgeführt hatte.

Eigentlich sollte am Donnerstag (15.10.2020) das zweite TV-Duell der Kandidaten stattfinden, auch live und vor Wählern. Allerdings machte Donald Trump seine COVID-19-Infektion einen Strich durch die Rechnung. Die für die Debatte zuständige Kommission CPD erklärte, aus Gründen des Gesundheitsschutzes könnten die beiden Kontrahenten nicht gemeinsam in einem Studio sein. Sie sollten an zwei unterschiedlichen Orten auftreten und zusammengeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen .

Donald Trump boykottierte daraufhin die Veranstaltung. Er werde seine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden, so die Begründung. Sein Herausforderer Joe Biden kündigte letzte Woche daraufhin eine eigene TV-Veranstaltung an. Zeitgleich will Donald Trump nun mit seiner Fragestunde Biden Konkurrenz machen.

Trump liegt in Umfragen deutlich zurück

Trump und Biden haben im aktuellen Wahlkampf bereits jeweils eine Fragestunde mit Wählern gemacht - der Präsident bei ABC und sein Herausforderer bei NBC. Trump beschwerte sich danach, dass die Fragen an Biden viel freundlicher gewesen seien als die Fragen an ihn.

Der Präsident liegt aktuell in Umfragen deutlich hinter Biden zurück. Nach seiner COVID-19-Erkrankung will er diese Woche jeden Tag mindestens eine Wahlkampfrede in verschiedenen Bundesstaaten halten.

