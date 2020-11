Nach vier Jahren Donald Trump im Weißen Haus sollte die Erwartung an diesen heutigen Tag klar sein: Ein Weiter So, eine weitere Amtszeit dieses Präsidenten birgt potenzielle Risiken für die amerikanische Demokratie und vielleicht viel mehr noch für die Demokratien andernorts. Daher hoffen weite Teile der Institutionen in Europa insgeheim oder öffentlich auf eine Niederlage Trumps. Fast jeder, der an berechenbaren Verhältnissen und an guten freundschaftlichen Beziehungen zu den USA interessiert ist, setzt auf einen Wahlsieg seines Herausforderers Joe Biden. Wenngleich klar ist, dass in EU und Nato mit jeder amerikanischen Regierung zusammengearbeitet wird.



Geradezu verstörend wirkt es da, wenn angesichts dieses nicht unwahrscheinlichen Wahlausgangs, auf dem Hoffnungen von Millionen Menschen ruhen, nun beleidigt angemerkt wird: Auch unter einem neuen Präsidenten Biden würde ja "nicht alles besser". Oder "so wie früher". Man fragt sich im Ernst, von welchen Voraussetzungen diese Analyse eigentlich ausgeht und aus welcher Welt sie stammt. Aus dem Westdeutschland der 70er-Jahre?

Europa muss endlich lernen, mehr auf eigenen Beinen zu stehen



Es erinnert fatal daran - wenn auch unter anderen Vorzeichen -, wie 2008 der Kandidat Barack Obama quasi zu Jesus hochstilisiert wurde. Nur um ihm ein halbes Jahr nach Amtsantritt enttäuscht vorzuwerfen, er sei wohl doch nicht der Heiland, sondern – haltet euch fest – der amerikanische Präsident. An transatlantischen Krisen mangelte es auch in den Obama-Jahren nicht, die von heute aus betrachtet paradiesisch anmuten.



Die Feststellung, auch unter Biden werde "nicht alles besser" wirft ein Schlaglicht auf eine naive und fast kindische Haltung in Teilen der deutschen Politik und Öffentlichkeit bei Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bedeutung einer Wahl des demokratischen Kandidaten für die Rückkehr zur partnerschaftlichen und stabilen internationalen Zusammenarbeit, kann überhaupt nicht überschätzt werden – im Vergleich zur Alternative, die sich stellt. Diese Perspektive kleinzureden zeugt einerseits von einem gefährlichen Fatalismus, andererseits von der Weigerung, endlich die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen.

Nicht nur die unterschiedlichen Interessen, die es immer auch zwischen Europa und den USA geben wird. 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs und 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung – wofür USA jeweils einiges beigetragen haben – ist es darüber hinaus an der Zeit, dass endlich Europa lernt, mehr auf eigenen Füßen zu stehen. Und zwar unabhängig davon, wer im Oval Office sitzt, und im besten Fall in enger Partnerschaft.

Außerdem muss Europa für die eigenen Werte einzustehen lernen, selbst dann, wenn sie in den USA in Gefahr wären. Gerade dann. Allerdings: Auch eine Biden-Regierung würde Europa und insbesondere Deutschland einiges an Umdenken in dieser Hinsicht abverlangen. Wie frühere US-Regierungen schon lange hinter vorgehaltener Hand. Diesen Stress-Test müssen die Öffentlichkeiten diesseits des Atlantiks in der Tat dann erst noch bestehen.

Bettina Klein (Bettina Fürst-Fastré)Bettina Klein ist Korrespondentin des Deutschlandradio im Studio Brüssel. Zuvor war sie seit 2004 Moderatorin und Redakteurin der aktuell-politischen Sendungen im Deutschlandfunk, davor im Deutschlandradio Kultur. Korrespondentenvertretungen in Washington. Recherche-Jahr in den USA. Volontariat im RIAS Berlin und Studium der Fächer Religionswissenschaften, Geschichte und Politik.