In den Vereinigten Staaten ist der Ausgang der Präsidentenwahl weiter offen.

Zuletzt konnte Biden die Bundesstaaten Wisconsin und Michigan hinzugewinnen, die 2016 an Trump gegangen waren. Biden hat nach aktuellem Stand 253 Wahlleute, Trump kommt auf 213. AP und Fox News weisen für Biden 264 Wahlleute aus, weil sie Arizona bereits für entschieden halten. Für eine Mehrheit sind 270 Wahlleute erforderlich.



Weiterhin noch nicht abschließend ausgezählt sind die Bundesstaaten Arizona und Nevada, in denen Biden knapp vorne liegt. Endergebnisse fehlen zudem noch aus den ebenfall umkämpften Staaten Georgia, North Carolina und Pennsylvania.



Präsident Trump versucht in mehreren Bundesstaaten, mit juristischen Mitteln in die Auszählung der Stimmen einzugreifen. Mit einer Klage will sein Wahlkampfteam in Pennsylvania und Michigan erreichen, dass dort die Auszählung ausgesetzt wird. In Wisconsin strebt Trump eine Neuauszählung an. In Georgia forderten die Republikaner ein Gericht auf, dafür zu sorgen, dass alle Wahlzettel ausgesondert werden, die nach dem Ende der Stimmangabe eingetroffen seien.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.