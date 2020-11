In den USA verzögert sich bei der Präsidentschaftswahl in mehreren Bundesstaaten die Auszählung der Stimmen. Arizona und Nevada können noch kein Endergebnis melden. Hier liegt der demokratische Herausforderer Biden knapp vor Amtsinhaber Trump.

Der TV-Sender Fox News wertet Arizona bereits für Biden. Resultate fehlen auch noch aus den Staaten Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Während manche Beobachter mit einer Entscheidung in den kommenden Stunden rechnen, dämpfte Bidens Wahlkampfmangerin O'Malley Dillon zuletzt diese Hoffnung und erklärte, die Auszählung in Nevada könne sich noch bis zum Freitag hinziehen. Außerdem sei in Pennsylvania in manchen Bezirken die Auswertung aus bisher unbekannten Gründen kurzzeitig gestoppt worden. Mit Blick auf Trumps Forderungen, die Zählungen generell einzustellen, stellte Pennsylvanias Justizminister Shapiro klar, dass man alle Wählerstimmen schützen und zählen werde. In mehreren Bundesstaaten versucht Trump mit juristischen Mitteln einzugreifen, um die Auszählung der Stimmen auszusetzen oder eine Neuauszählung zu erreichen.



Biden kommt laut dem Fernsehsender CNN momentan auf 253 Wahlleute, Trump auf 213. Für eine Mehrheit in dem Wahlgremium sind 270 Stimmen erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.