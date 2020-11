In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden nach Vorhersagen mehrerer Fernsehsender die Wahl zum Ende hin mit 306 Wahlleuten gewonnen.

Die Sender CNN, NBC und CBS prognostizierten, dass er in Georgia siegreich gewesen sei, der republikanische Amtsinhaber Trump dafür in North Carolina. Das waren die letzten beiden Bundesstaaten, in denen noch kein Gewinner ausgerufen worden war. Damit hätte Biden deutlich mehr als die erforderlichen 270 Wahlleute, um im Januar die Nachfolge Trumps anzutreten. Dieser kommt demnach nur auf 232 Wahlleute. Trump erkennt den Sieg Bidens nach wie vor nicht an und klagt in mehreren Bundesstaaten gegen die Ergebnisse. In Michigan wies jetzt ein weiteres Gericht einen entsprechenden Antrag zurück.



Bei den Wahlen zum Kongress konnten die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus erwartungsgemäß verteidigen. Sie können nach jüngsten Prognosen auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze bauen. Von den 100 Sitzen im Senat sicherten sich die Republikaner bislang 50, die Demokraten kommen auf 48.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.