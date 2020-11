Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat die Amerikaner angesichts der immer noch andauernden Stimmenauszählung zur Besonnenheit

Demokratie sei manchmal chaotisch und erfordere Geduld, sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Deleware. Die Abläufe beim Auszählen funktionierten aber. Präsident Trump wollte zur Stunde im Weißen Haus ebenfalls eine Ansprache halten. Er versucht derzeit in mehreren Bundesstaaten, juristisch einzugreifen, um die Auszählung noch ausstehender Wahlzettel auszusetzen oder eine Neuauszählung zu erreichen. Sein Sohn Donald Trump Junior rief seinen Vater in einer Twitter-Nachricht auf, einen - Zitat - "totalen Krieg" um die Wahl zu beginnen.



In zahlreichen Städten, darunter in New York, Minneapolis und Portland - demonstrierten Anhänger Bidens erneut für die Erfassung aller Stimmen. Aber auch Trump-Unterstützer gingen auf die Straßen und skandierten dessen Parole "Stop the Count".



Der US-Bundesstaat Pennsylvania stellte in Aussicht, möglicherweise noch am Donnerstag nach dortiger Ortszeit ein Ergebnis zu präsentieren - das wäre bis spätestens morgen früh deutscher Zeit. In Nevada und Arizona wurde jeweils bekanntgegeben, dass sich die Auszählung der Stimmen noch bis zum Wochenende hinziehen könnte. Resultate fehlen auch noch aus Georgia sowie North Carolina.



Biden kommt laut dem Fernsehsender CNN momentan auf 253 Wahlleute, Trump auf 213. Für eine Mehrheit in dem entscheidenden Wahlgremium sind 270 Stimmen erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.