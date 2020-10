Vor der Präsidentenwahl in den USA haben einer Erhebung zufolge bereits mehr Bürger und Bürgerinnnen ihre Stimme vorzeitig abgeben als 2016.

Nach Daten des "U.S. Elections Project" nutzten bislang rund 49 Millionen Amerikaner die Briefwahl, vier Jahre zuvor waren es 47 Millionen. US-Präsident Trump hat wiederholt Bedenken geäußert, dass bei der Briefwahl betrogen werden könnte. Belege dafür hat er nicht vorgelegt. Am 3. November tritt Amtsinhaber Trump gegen seinen Herausforderer Biden von den US-Demokraten an. Außerdem werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der Sitze im Senat vergeben.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.