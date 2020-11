Bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA gibt es erste Ergebnisse.

Dem Fernsehsender CNN zufolge gewann der republikanische Amtsinhaber Trump im Bundesstaat Indiana. Laut AP und Fox News setzte er sich auch in Kentucky und West Virginia durch. Der demokratische Herausforderer Biden gewann demnach in Virginia und in Vermont.



Auch in weiteren Staaten im östlichen Teil der USA sind die Wahllokale geschlossen, darunter in den sogenannten "Swing States" Florida, Ohio und North Carolina. Die letzten Stimmlokale schließen gegen 7 Uhr unserer Zeit in Alaska.



Die Beteiligung an der Abstimmung ist hoch. Die "New York Times" schreibt unter Verweis auf die bereits abgegebenen Stimmen, es könnte sich um die höchste Beteiligung seit über einem Jahrhundert handeln. Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung diesmal länger dauern.



Abgestimmt wird auch über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Beobachter sehen gute Chancen für die Demokraten, ihre bisherige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Unklar ist, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten. In Virginia wurde der demokratische Senator Warner wiedergewählt. In West Virginia setzte sich die republikanische Senatorin Capito durch.

