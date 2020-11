Auch nach den Ergebnissen aus zahlreichen Bundesstaaten ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA noch völlig offen.

Noch hat keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten erreicht. Vor allem die Ergebnisse in den sogenannten Swing States stehen noch aus. Dem Fernsehsender Fox News zufolge konnte aber der republikanische Amtsinhaber Trump die Abstimmung in Florida für sich entscheiden. Außerdem gewann er zahlreiche Staaten in der Mitte und im Südosten der USA, darunter Indiana und Missouri. Laut CNN kommt Trump bisher auf 114, laut Fox News auf 148 Wahlleute.



Sein demokratischer Herausforderer Biden setzte sich an der Westküste und im Nordosten durch, unter anderem in Kalifornien und New York. Auch der Swing State Arizona fällt an Biden. Laut CNN kann er zurzeit 192 Wahlleute für sich gewinnen, Fox News zählt bereits 223.



In den umkämpften Staaten Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin und Texas liegt nach den bisherigen Teilauszählungen Trump vorn. Allerdings steht dort die Auszählung der Briefwahlstimmen größtenteils noch aus. In Iowa ist Biden in Führung. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als 2016.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.