Bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA gibt es erste Ergebnisse.

US-Fernsehsendern zufolge gewann der republikanische Amtsinhaber Trump in den Bundesstaaten Indiana, Kentucky, West Virginia, Oklahoma, South Carolina, Mississippi, Missouri, Tennessee, Arkansas und Alabama. Der demokratische Herausforderer Biden setzte sich demnach in Virginia, Vermont, Washington D.C., Maryland, Delaware, New Jersey, Massachusetts, Illinois, Connecticut, und Rhode Island durch.



Noch keine eindeutigen Ergebnisse gibt es aus den sogenannten "Swing States". In Florida führt Trump nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen knapp vor Biden. Auch in Georgia liegt Trump nach den bisherigen Teilauszählungen vorn. Biden wiederum führt derzeit in North Carolina, Ohio und auch in Texas.



Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung diesmal länger dauern. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als 2016.



Abgestimmt wird auch über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Beobachter sehen gute Chancen für die Demokraten, ihre bisherige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Unklar ist, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.