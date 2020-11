Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gysi, erwartet bei einem Sieg des demokratischen Bewerbers bei der US-Präsidentenwahl, Biden, einen Kurswechsel in der amerikanischen Außenpolitik.

Zwar werde sich am Verhältnis der USA zu Russland und China wenig ändern, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Aber er glaube, dass Biden in das Pariser Klimaabkommen zurückkehren werde. Wichtig wäre auch, dass die Vereinigten Staaten den Atomvertrag mit dem Iran wieder aufnähmen. Zudem sei von Biden eine andere Politik gegenüber Israel zu erwarten. Hier sei zu hoffen, dass er mehr Ausgleich suchen werde.



Gysi führte aus, er sei sich aber nicht sicher, wie die Wahl ausgehen werde. Es könne auch eine wochenlange Unsicherheit geben. Dies wäre eine Gefahr für die USA. Das Land befinde sich in einer zugespitzten Situation, die Trump herbeigeführt habe. Trump sei der Typ, der eigentlich ein autokratisches System befürwortete. "Er versteht gar nicht, wieso er überhaupt zur Wiederwahl muss. Er findet, dass er ein Präsident auf Lebenszeit sein sollte.

