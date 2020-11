In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden nach Vorhersagen mehrerer Fernsehsender die Wahl zum Ende hin mit 306 Wahlleuten gewonnen.

Die Sender CNN, NBC und CBS prognostizierten, dass er in Georgia siegreich gewesen sei, der republikanische Amtsinhaber Trump dafür in North Carolina. Das waren die letzten beiden Bundesstaaten, in denen noch kein Gewinner ausgerufen worden war. Damit hätte Biden deutlich mehr als die erforderlichen 270 Wahlleute, um im Januar Trumps Nachfolge anzutreten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.