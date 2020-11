Im US-Bundestaat Texas hat das höchste Gericht eine Klage abgewiesen, die sich dafür einsetzte, mehr als 120.000 aus dem Auto heraus abgegebene Wahlstimmen nicht anzuerkennen.

Wie mehrere Medien berichten, begründete das Gericht seine Entscheidung nicht. Am Montag soll sich ein US-Bundesgericht mit dem Thema befassen.



In dem Bezirk Harris County hatten die Behörden zehn sogenannte Drive-Through-Zentren geöffnet. Dort konnten die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen im Auto abgeben statt ins Wahllokal zu gehen. Das sollte eine Verbreitung des Coronavirus beim Wählen verhindern.



Unter anderem der frühere republikanische Bezirksvorsitzende reichte Klage ein. Zur Begründung hieß es, Orte der Drive-Through-Zentren würden Demokraten begünstigen.



Im traditionell republikanisch wählenden Texas zeichnete sich in Umfragen zuletzt ein enges Rennen zwischen Präsident Trump und seinem demokratischen Herausforderer Biden ab. Die Wahl findet offiziell am Dienstag statt. In Texas haben aber bereits mehr Menschen vorab ihre Stimme abgegeben als insgesamt bei der Wahl im Jahr 2016.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.