Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, erwartet bei einem Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden eine Kehrtwende in der amerikanischen Außenpolitik.

Kornblum sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Vereinigten Staaten unter Biden würden sich offen und freundlich gegenüber Freunden verhalten, in internationalen Organisationen aktiv werden, die NATO unterstützen und wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. In der Innenpolitik werde Biden Rücksicht auf den linken Flügel der Demokraten nehmen müssen. So habe der ehemalige Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, Sanders, Interesse an der Leitung des Arbeitsministeriums angemeldet. Dieser vertrete bei Fragen wie dem Mindestlohn oder Umweltbedingungen eine radikale Arbeitspolitik.



Wenn es bei der Wahl keinen Erdrutschsieg für Biden gebe, werde das Ergebnis möglicherweise erst nach einer Woche bekannt gegeben, meinte Kornblum. Das würde Präsident Trump Zeit geben, rechtliche Schritte einzuleiten. Die erste Woche nach der Wahl würden dann ziemlich turbulent werden.



Trump hat seine Stimme bereits abgegeben. Er wählte an seinem offiziellen Wohnsitz in West Palm Beach im Bundesstaat Florida.

