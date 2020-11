Die Äußerungen von US-Präsident Trump nach Schließung der Wahllokale haben in der deutschen Politik Kritik und Besorgnis ausgelöst.

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nannte die Situation im ZDF "sehr explosiv". Offenbar habe jetzt die Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses begonnen. Kramp-Karrenbauer warnte vor einer möglichen Verfassungskrise in den USA.



Der Linken-Politiker Gysi bezeichnete Trumps Äußerungen als "absolut unmöglich". Sein Handeln sei undemokratisch und putsche die Bürger auf, sagte der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linkspartei im ZDF-Morgenmagazin. Es wäre verhängnisvoll, sollte die Wahl nicht von den Wählern, sondern vom Supreme Court entschieden werden.

Trittin (Grüne): "Könnte Ankündigung eines Staatsstreichs sein"

Der Grünen-Politiker Trittin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), wenn sich Trump vor dem offiziellen Ende der Auszählungen zum Wahlsieger erkläre, könne dies auch die Ankündigung eines Staatsstreiches sein. Jede Stimme zähle und müsse auch gezählt werden. Wenn Trump dies nicht respektiere, ziehe er sämtliche Institutionen in Zweifel, verstärke die Spaltung des Landes und befeuere anti-demokratische Kräfte in den Vereinigten Staaten, kritisierte Trittin.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, sprach von einer ernsten Situation. Man müsse jedoch zunächst die Entwicklungen der nächsten Stunden abwarten, sagte Weber ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link). Amerika sei nicht Donald Trump, und der Rechtsstaat dort funktioniere.

Annen (SPD): "Chance auf Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen"

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, sieht in der US-Präsidentschaftswahl die Chance auf einen Neuanfang in den transatlantischen Beziehungen. Dies gelte unabhängig davon, wer am Ende als Sieger aus der Wahl hervorgehe, sagte Annen im Deutschlandfunk. Auch mit dem bisherigen Amtsinhaber Trump sei ein Neubeginn denkbar, denn in der zweiten Amtszeit könne sich noch einiges ändern. Das habe man auch beim ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush so erlebt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.