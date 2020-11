Auch nach den ersten Ergebnissen aus mehreren Bundesstaaten ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA noch offen.

US-Fernsehsendern zufolge gewann der republikanische Amtsinhaber Trump unter anderem in den Bundesstaaten Indiana, Kentucky, Alabama, South Carolina, Louisiana, Tennessee und Kansas. Der demokratische Herausforderer Biden setzte sich demnach unter anderem in New York, Washington D.C., New Jersey, Massachusetts, Illinois, Connecticut und Colorado durch. Laut CNN kann Biden zurzeit 89 Wahlleute für sich gewinnen, Trump kommt auf 72. Fox News zählt für Biden 129 Wahlleute und für Trump 109. Für eine Mehrheit sind 270 Wahlleute erforderlich.



Noch keine eindeutigen Ergebnisse gibt es aus den sogenannten "Swing States". In Florida führt Trump nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen vor Biden. Auch in Georgia, Texas, Michigan und Wisconsin liegt Trump vorn. In North Carolina und Ohio gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.



Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung diesmal länger dauern. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als 2016. - Abgestimmt wird auch über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Beobachter sehen gute Chancen für die Demokraten, ihre bisherige Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Unklar ist, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten.

