Das Kopf-an-Kopf-Rennen um das Weiße Haus hat bei den Betreibern von Online-Netzwerken die höchste Alarmstufe ausgelöst.

Twitter und Facebook markierten in der Wahlnacht nicht nur eine Botschaft von US-Präsident Trump als "irreführend"; Experten fanden auch weitere Versuche der Wählertäuschung. Um eine Verbreitung von Falschinformationen wie bei der Präsidentschaftswahl 2016 einzudämmen, hatten die großen Plattformen wie Facebook, Twitter oder Youtube bereits vor der Wahl Maßnahmen gegen aufwiegelnde, manipulative und irreführende Botschaften ergriffen.

YouTube-Kanal zeigte gefälschte Wahlergebnisse

Während der Wahl hatten die Online-Netzwerke dann alle Hände voll zu tun: Wer bei Google zum Beispiel nach Wahl entscheidenden Schlüsselstaaten suchte, bekam prominent einen Youtube-Kanal angezeigt, der eine gefälschte Live-Übertragung der Wahlergebnisse zeigte. Zwar entfernte Youtube das Video nach einiger Zeit, trotzdem seien möglicherweise Tausende Menschen getäuscht worden, erklärte die Forschungsgruppe Election Integrity Partnership.



Auf Facebook tauschten sich Nutzer in verschiedenen Gruppen darüber aus, wie sie in Wahllokalen "Linksliberale abschrecken" könnten, indem sie dort trotz der Corona-Pandemie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, erklärten die Beobachter von Media Matters. Die gemeinnützige Gruppe Avaaz erklärte, sie behalte auf Facebook auch Fehlinformationen in spanischer Sprache im Auge. Demnach gab es Beiträge über die Perspektiven eines Staatsstreichs oder Bürgerkriegs nach der Wahl.

Nutzer verwenden #StopTheSteal

Der Hashtag "stopthesteal" (Stoppe den Diebstahl) wurde laut Media Matters von Nutzern in den Online-Netzwerken unter Beiträge gesetzt, die darauf abzielten, den Wahlprozess in Zweifel zu ziehen. Auf die Erklärung von Trump, in der er seinen vorzeitigen Sieg ausrief, reagierte Facebook sofort: "Sobald Präsident Trump anfing, den Sieg vorzeitig zu erklären, haben wir auf Facebook und Instagram Mitteilungen gepostet, dass die Stimmenauszählung im Gange sei und es noch keinen Sieger gebe", erklärte das in Kalifornien ansässige Unternehmen.



Facebook betonte abermals, dass es Warnhinweise über alle Beiträge setzen würde, die einen vorzeitigen Sieg einer der beiden Präsidentschaftskandidaten verkünden würden.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.