Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben US-Präsident Trump für seinen Versuch gerügt, die Stimmenauszählung bei der Präsidentenwahl zu stören.

Es sei eine Verpflichtung aller Teile der Regierung sicherzustellen, dass jede Stimme gezählt werde, sagte der deutsche Leiter der OSZE-Mission, Link, in Washington bei der Vorstellung eines Zwischenberichts. Unbegründete Vorwürfe systematischer Mängel, wie sie der amtierende Präsident in der Wahlnacht geäußert habe, schadeten dem Vertrauen der Öffentlichkeit in demokratische Institutionen.



Vizekanzler Scholz wiederholte seine Forderung an US-Präsident Trump, die Auszählung der Stimmen abzuwarten. Der SPD-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, es gehöre zur Demokratie, Wahlergebnisse zu akzeptieren.

Röttgen (CDU): "Mangel an Respekt gegenüber demokratischen Regeln"

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, kritisierte im Deutschlandfunk, Trump zeige mit seinem Versuch, eine Wahl zu unterbrechen, einen Mangel an Respekt gegenüber demokratischen Regeln. Weiter betonte der CDU-Politiker, Deutschland müsse sich im transatlantischen Verhältnis neu aufstellen, auch wenn der Demokrat Biden die Wahl gewinne. Das betreffe die Verteidigungsausgaben, aber auch die Handelsbeziehungen. Man solle nicht glauben, dass Biden alle Zölle auf europäische Waren zurücknehme. Doch könne man auf Basis von Vernunft und Rationaliät über neue Verträge verhandeln, betonte Röttgen.

