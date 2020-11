Der Politikwissenschaftler Mounk sieht in den Ergebnissen der US-Wahl eine Teil-Entpolarisierung der US-amerikanischen Gesellschaft.

Im Deutschlandfunk sagte der Harvard-Dozent (Audio), normalerweise sei es so, dass die Parteien in den USA verschiedene ethnische Gruppen ansprechen. Die Demokraten würden vor allem von schwarzen Amerikanern und Menschen mit lateinamerikanischer Herkunft gewählt, die Republikaner vor allem von Weißen. Nun habe Biden viel mehr weiße Wähler gewonnen als die Demokraten vor vier Jahren und gleichzeig habe Trump bei Wählern etwa aus Lateinamerika gepunktet. Relativiert hat sich laut Mounk zudem, dass die Demokraten in städtischen Regionen und die Republikaner auf dem Land stärker abschneiden. Zwar seien die Demokraten noch immer in Städten stärker, doch dieses Mal hätten sich auch die Vororte in Richtung der Demokraten bewegt. Auch in ländlichen Gebieten scheine Biden etwas besser abzuschneiden als seine Partei bei der Wahl 2016.



Mounk bezeichnete den aus seiner Sicht wahrscheinlichen Wahlsieg Joe Bidens als "größten Etappensieg gegen den Populismus", den man bisher zu verzeichnen habe. Populismus sei eine mächtige und gefährliche Entwicklung für die Demokratie, man befinde sich in einem langjährigen Kampf mit diesem Phänomen. Den Etappensieg sollte man durchaus feiern, sagte er.



Einen Grund für das Erstarken des Populismus der vergangenen Jahre sieht Mounk darin, dass sich der Lebensstandard für Durchschnittsamerikaner in den vergangenen Jahrzehnten nicht verbessert hat. Die Menschen hätten nicht mehr das Gefühl, dass die Zukunft besser werde. Populisten wie Trump würden diese Missstände benennen, seine Ursachenanalyse sei richtig. Doch er selbst habe dann kaum etwas für den Durchschnittsamerikaner getan, stattdessen die großen Firmen bevorzugt und sich selbst auf die eine oder andere Weise bereichert. Wenn man vermeiden wolle, dass Populismus Zuspruch erfahre, müsse man wieder dafür sorgen, dass es den Menschen bessergehe als ihren Eltern, folgert Mounk.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.